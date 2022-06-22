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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Самолет Ан-30 разбился в Якутии при заходе на посадку

Самолет Ан-30 разбился в Якутии при заходе на посадку
Фото: Ладислав Карпов/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Самолет Ан-30, по предварительным данным, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Оленек, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"По предварительным данным, из-за внезапно возникшей технической неисправности самолет мог потерпеть крушение, выполняя заход на посадку и не дотянув до створа полосы аэропорта Оленек", - сказал источник.

Ранее в среду в региональном МЧС сообщили, что самолет Ан-30М не приземлился в назначенное время в аэропорту населенного пункта Оленек.

По данным спасателей, борт выполнял коммерческий рейс, вылетел по маршруту Якутск - Оленек. Судно должно было произвести посадку в аэропорту, но не прибыло в назначенное время и пропало с радаров. Последний раз борт выходил на связь в 30 км от поселка Оленек. Аварийный маяк не срабатывал.

В МЧС уточнили, что, по предварительным данным, на борту находятся пять человек экипажа и 6,3 тонны груза, в основном продукты. Для проведения поисковых работ готовится к вылету самолет Ан-26 авиакомпании "АЛРОСА" со спасателями на борту.

В свою очередь в аэропорту Якутска "Интерфаксу" сообщили, что на борту самолета, помимо пятерых членов экипажа, находились еще два техника.

Там также сказали, что диспетчеры аэропорта Оленек в Якутии не получали от экипажа Ан-30 информации о неполадках перед тем, как самолет пропал с радаров. "Нет, не связывались, ничего не говорили о неполадках", - сказал собеседник агентства.

Между тем в Якутии до сих пор не найден пропавший накануне самолет Ан-2, который утром 21 июня вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения. На его борту, по предварительным данным, находились три человека - два члена экипажа, один пассажир и 1 тонна груза. Пропавший самолет принадлежит частной компании ООО "Техсервис".

Якутия
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