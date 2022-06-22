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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Всех членов экипажа Ан-30 эвакуировали с места жесткой посадки в Якутии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Эвакуированы все члены экипажа самолета Ан-30М, который совершил жесткую посадку в 17 км от населенного пункта Оленек в Якутии, сообщил первый зампред правительства республики Дмитрий Садовников.

"Воздушное судно совершило жесткую посадку. Все пять членов экипажа живы, трое ранены. Люди эвакуированы с места аварии, которое находится в 17 км от аэродрома села Оленек", - сказал чиновник в среду журналистам.

Самолет принадлежал ООО "Регион 98", у которого были заключены договоры с Якутопторогом. При этом также имелся договор с Центральной аэрологической обсерваторией (Росгидромет).

"Информация о том, что самолет принадлежит Росгидромету, не соответствует действительности. Оборудование по искусственному вызыванию осадков "Веер" перед полетом было снято", - добавил Садовников.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии журналистам уточнили, что самолет был обнаружен вблизи поселка Оленек на берегу одноименной реки. В ведомстве добавили, что судно, совершившее жесткую посадку, имеет разрушения.

Ан-30М совершил жесткую посадку в Якутии. На борту находилось семь человек и 6,3 тонны груза, в основном продукты. Все находившиеся на борту люди живы. Трем понадобилась помощь медиков, характер травм не уточняется.

По данным МЧС, борт выполнял коммерческий рейс, вылетел по маршруту Якутск - Оленек. Судно должно было произвести посадку в аэропорту, но не прибыло в назначенное время и пропало с радаров.

Между тем в Якутии до сих пор не найден пропавший накануне самолет Ан-2, который 21 июня вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус Хатынг, но не прибыл к месту назначения. На его борту, по предварительным данным, находились три человека - два члена экипажа, пассажир и тонна груза. Пропавший самолет принадлежит частной компании ООО "Техсервис".

Якутия
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