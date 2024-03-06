Соликамский магниевый завод в 2023 году снизил чистую прибыль в 4,6 раза
В 2022 году Генпрокуратура добилась передачи государству 89,5% акций завода
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Пермское ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 753,3 млн рублей, что в 4,6 раза меньше, чем в 2022 году, сообщается в финотчетности компании.
Выручка СМЗ сократилась на 4,9%, до 12,4 млрд рублей, а себестоимость при этом выросла на 29,9%, до 10,4 млрд рублей. В итоге валовая прибыль упала в 2,5 раза, а прибыль от продаж показала снижение в 6,5 раза.
Основные финансовые показатели ОАО "СМЗ" (в тыс. рублей):
|Показатель
|2023
|2022
|Динамика
|Выручка
|12 405 162
|13 047 560
|-4,9%
|Себестоимость продаж
|10 365 344
|7 981 511
|+29,9%
|Валовая прибыль
|2 039 818
|5 066 049
|-2,5 раза
|Прибыль от продаж
|619 400
|4 012 567
|-6,5 раза
|Прибыль до налогообложения
|1 068 035
|4 392 117
|-4,1 раза
|Чистая прибыль
|753 256
|3 510 014
|-4,6 раза
Долгосрочные обязательства СМЗ выросли с 581,7 млн рублей на конец 2022 года до 603,5 млн рублей на конец 2023 года, краткосрочные - с 2,1 млрд до 2,4 млрд рублей. Кредиторская задолженность увеличилась с 1,7 млрд до 1,8 млрд рублей, дебиторская - с 1,4 млрд до 1,7 млрд рублей.
В 2022 году Генпрокуратура, действуя в интересах Росимущества, через суд добилась изъятия в пользу государству 89,5% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции. В январе 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность.
Сейчас прокуратура Пермского края через суд пытается истребовать в пользу государства оставшиеся акции СМЗ у миноритариев.
СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.