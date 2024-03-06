Соликамский магниевый завод в 2023 году снизил чистую прибыль в 4,6 раза

Выручка СМЗ сократилась на 4,9%, до 12,4 млрд рублей, а себестоимость при этом выросла на 29,9%, до 10,4 млрд рублей. В итоге валовая прибыль упала в 2,5 раза, а прибыль от продаж показала снижение в 6,5 раза.

Основные финансовые показатели ОАО "СМЗ" (в тыс. рублей):

Показатель 2023 2022 Динамика Выручка 12 405 162 13 047 560 -4,9% Себестоимость продаж 10 365 344 7 981 511 +29,9% Валовая прибыль 2 039 818 5 066 049 -2,5 раза Прибыль от продаж 619 400 4 012 567 -6,5 раза Прибыль до налогообложения 1 068 035 4 392 117 -4,1 раза Чистая прибыль 753 256 3 510 014 -4,6 раза

Долгосрочные обязательства СМЗ выросли с 581,7 млн рублей на конец 2022 года до 603,5 млн рублей на конец 2023 года, краткосрочные - с 2,1 млрд до 2,4 млрд рублей. Кредиторская задолженность увеличилась с 1,7 млрд до 1,8 млрд рублей, дебиторская - с 1,4 млрд до 1,7 млрд рублей.

В 2022 году Генпрокуратура, действуя в интересах Росимущества, через суд добилась изъятия в пользу государству 89,5% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции. В январе 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность.

Сейчас прокуратура Пермского края через суд пытается истребовать в пользу государства оставшиеся акции СМЗ у миноритариев.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.