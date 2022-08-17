ЦБ попросил правительство решить, кто будет вести дела о нарушениях в сфере ЦФА

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Банк России попросил правительство поставить точку в обсуждении вопроса о том, кто будет возбуждать административные дела при нарушениях в сфере оборота и выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом говорится в письме председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, с которым ознакомился "Интерфакс".

Дискуссия об этом началась после того, как депутат Анатолий Аксаков внес в июне в Госдуму законопроект № 149255-8, который устанавливает административную ответственность за осуществление деятельности по выпуску и обмену ЦФА компаниями, не включенными в реестр ЦБ. При этом из текста проекта не ясно, к чьей компетенции будет отнесено возбуждение дел: прокуратуры, МВД или ЦБ.

В письме Набиуллиной в правительство говорится, что принятие законопроекта имеет принципиальное значение для организации оборота ЦФА.

"Вместе с тем при подготовке законопроекта заинтересованные органы государственной власти, участвующие в процедуре его согласования, не смогли определить органы, уполномоченные на возбуждение дел об административном правонарушении", - отмечает она.

Ранее, в отзыве правительства, который был внесен вместе с законопроектом, отмечалось, что МВД не наделено полномочиями в данной сфере.

ЦБ обращает внимание, что под административные штрафы могут попасть не только финансовые организации, но и иные лица, которые неподнадзорны регулятору, поэтому важно определить орган, в компетенцию которого будут входить полномочия по возбуждению дел об административном правонарушении в отношении лиц, которые не являются финансовыми организациями. "По мнению Банка России, соответствующие полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях необходимо закрепить за должностными лицами правоохранительных органов", - говорится в письме, которое завершается просьбой к правительству оказать содействие в решении вопроса об определении уполномоченного органа, должностные лица которого будут возбуждать дела об административных правонарушениях.

Сейчас ЦФА и утилитарные цифровые права (УЦП) можно выпускать в рамках законов "О цифровых финансовых активах", "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ" и в рамках "регуляторных песочниц", то есть закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.

В соответствии с законопроектом Аксакова, срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения требований законодательства о цифровых правах составляет один год с даты совершения правонарушения.

Предполагается, что выпуск ЦФА лицами, не включенными в реестр операторов информационных систем, реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, реестр операторов инвестиционных платформ приведет к штрафу для физических лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; должностных лиц - в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; юридических лиц - от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Несоблюдение требований законодательства о цифровых правах при совершении сделок с цифровыми финансовыми активами или иными цифровыми правами влечет аналогичный штраф для граждан и должностных лиц, для юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Законопроект был внесен вместе с положительным отзывом правительства. При этом в кабинете министров также отмечали, что устанавливается ответственность за несоблюдение требований законодательства о цифровых правах при совершении сделок с ЦФА, но из предложенной формулировки не ясно, о каких именно действиях речь.

"Указанное положение не отвечает требованиям формальной определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы, что может привести к возникновению противоречивой судебной практики и создать возможности его неоднозначного истолкования и произвольного применения", - говорилось в отзыве. Правительство также напоминало, что выпуском ЦФА могут заниматься только юридические лица и включение в санкцию граждан представляется излишним.