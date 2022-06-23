В РФ объяснили технологическими причинами возможные перебои с поставками газа в Европу

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с заявлениями Берлина о том, что перебои с поставками газа по "Северному потоку" могут носить политический характер, объяснил это технологическими проблемами, связанными с возвращением турбины из ремонта.

"Турбина - это технологическая причины. Какие еще могут называться причины? Турбину нужно вернуть на место ее работы, а она не возвращается", - сказал Песков, комментируя заявление вице-канцлера Германии об угрозе нехватки газа в связи с профилактическими работами на трубопроводе "Северный поток".

Вместе с тем Песков добавил: "Наверное, если турбина не возвращается, это не совсем (дело - ИФ) технологическое". "Здесь все весьма очевидно, здесь нет никакого двойного дна. Наши германские визави прекрасно знают весь технологический цикл обслуживания газопровода. Это работает уже много лет исправно и безупречно", - подчеркнул представитель Кремля.

"Поэтому здесь странно приплетать ко всему политику", - заключил он.

Сокращение поставок по "Северному потоку"

Сокращение "Газпромом" поставок по "Северному потоку 1", как сообщалось, вызвано задержкой с ремонтом компрессорных турбин Siemens Energy. Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для "Северного потока" после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

Министр экономики Германии Роберт Хабек 22 июня допустил возможность дальнейшего сокращения объема поставок российского газа в его страну. "С учетом нынешней ситуации мы должны допускать возможность того, что Россия готова еще сильнее снизить поставки. Мы готовимся ко всем сценариям событий", - приводит его слова Bloomberg.

Он отметил, что при снижении поставок газа правительство может прибегнуть ко второй фазе чрезвычайного плана действий для обеспечения газоснабжением. Однако министр отказался назвать возможную дату такого шага. Bloomberg напоминает, что первая фаза этого плана начала действовать в конце марта, когда на фоне требования РФ платить за газ в рублях Германия стала готовиться к возможному снижению газового экспорта.

Сегодня, 23 июня, стало известно, что Германия активировала вторую фазу своего трехэтапного чрезвычайного плана действий для снабжения газом.

Вторая фаза плана подразумевает разрешение для энергетических компаний перекладывать бремя роста цен на энергию на частный сектор и домохозяйства, что означает рост платежей для предприятий и граждан. Также власти в рамках снижения потребления газа могут активнее использовать уголь для работы электростанций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями.