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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Сайт СПЧ вновь подвергся DDoS-атакам

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сайт Совета по правам человека при президенте РФ подвергся DDoS-атакам, идут работы по устранению перебоев в его работе, сообщили в СПЧ.

"Сайт СПЧ вновь подвергся мощным DDoS-атакам и со вчерашнего дня функционирует с перебоями. Наши специалисты работают над устранением проблем", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале совета.

В СПЧ напомнили, что хакеры атакуют официальный портал Совета с начала спецоперации на Украине.

Ранее в четверг пресс-служба Минцифры РФ сообщила о мощных кибератаках на системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России.

СПЧ
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