Суд признал законным включение Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы отклонил административный иск главного редактора закрытой к настоящему времени радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова к Минюсту РФ о признании незаконным решения, которым он был включен в реестр СМИ-иноагентов, передал корреспондент "Интерфакса".

"В удовлетворении искового заявления (...) отказать", - огласил в четверг решение судья Николай Алексеев.

Представители Венедиктова просили суд признать незаконным решение Минюста о включении журналиста в реестр СМИ-иноагентов, а также обязать ведомство исключить его из реестра.

Минюст России включил Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов 22 апреля.

Как указали в суде представители журналиста, согласно позиции ведомства, Венедиктов распространял материалы иноагентов, участвовал в создании материалов СМИ-иноагентов, а также получал иностранное финансирование.

В свою очередь, представители Венедиктова отметили, что материалы, которые распространял журналист, в настоящее время недоступны, а участие в создании материалов СМИ-иноагентов не может быть основанием для включения в реестр СМИ-иноагентов, поскольку такого понятия нет в законодательстве.

В части иностранного финансирования представители Венедиктова пояснили, что Минюст называет таковым зарплату Венедиктова в качестве главреда "Эха Москвы", а также перечисления от учредителя журнала "Дилетант".

Представитель Минюста в суде попросил оставить иск Венедиктова без удовлетворения, указав на законность и обоснованность включения журналиста в реестр СМИ-иноагентов. Представитель МИД РФ поддержал представителя Минюста.

Как ожидается, представители Венедиктова обжалуют решение суда.