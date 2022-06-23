Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Суд признал законным включение Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы отклонил административный иск главного редактора закрытой к настоящему времени радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова к Минюсту РФ о признании незаконным решения, которым он был включен в реестр СМИ-иноагентов, передал корреспондент "Интерфакса".

"В удовлетворении искового заявления (...) отказать", - огласил в четверг решение судья Николай Алексеев.

Представители Венедиктова просили суд признать незаконным решение Минюста о включении журналиста в реестр СМИ-иноагентов, а также обязать ведомство исключить его из реестра.

В РоссииВенедиктов сообщил о решении ликвидировать "Эхо Москвы"Венедиктов сообщил о решении ликвидировать "Эхо Москвы"Читать подробнее

Минюст России включил Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов 22 апреля.

Как указали в суде представители журналиста, согласно позиции ведомства, Венедиктов распространял материалы иноагентов, участвовал в создании материалов СМИ-иноагентов, а также получал иностранное финансирование.

В свою очередь, представители Венедиктова отметили, что материалы, которые распространял журналист, в настоящее время недоступны, а участие в создании материалов СМИ-иноагентов не может быть основанием для включения в реестр СМИ-иноагентов, поскольку такого понятия нет в законодательстве.

В части иностранного финансирования представители Венедиктова пояснили, что Минюст называет таковым зарплату Венедиктова в качестве главреда "Эха Москвы", а также перечисления от учредителя журнала "Дилетант".

Представитель Минюста в суде попросил оставить иск Венедиктова без удовлетворения, указав на законность и обоснованность включения журналиста в реестр СМИ-иноагентов. Представитель МИД РФ поддержал представителя Минюста.

Как ожидается, представители Венедиктова обжалуют решение суда.

Алексей Венедиктов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ограничения Литвой транзита в Калининград пока касаются 30% грузов

Ограничения Литвой транзита в Калининград пока касаются 30% грузов

Инфраструктура электронного правительства РФ подверглась мощным кибератакам

Инфраструктура электронного правительства РФ подверглась мощным кибератакам

В Кремле связали мирное урегулирование на Украине с принятием всех требований РФ

В Кремле связали мирное урегулирование на Украине с принятием всех требований РФ

Абрамченко заявила, что США убеждают другие страны не покупать продовольствие из РФ

Новогодние праздники в РФ в 2023 году продлятся девять дней

Новогодние праздники в РФ в 2023 году продлятся девять дней

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2022

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2022

Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение

Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение

Tikkurila объявила об уходе из России

Tikkurila объявила об уходе из России

Что произошло за день: среда, 22 июня

Совершивший жесткую посадку в Якутии Ан-30 восстановлению не подлежит

Совершивший жесткую посадку в Якутии Ан-30 восстановлению не подлежит
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });