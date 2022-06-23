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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Песков счел неуместным вопрос об упразднении границы с Запорожской областью.

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Кремле назвали неуместным постановку вопроса об упразднении госграницы между РФ и Запорожской областью.

На просьбу прокомментировать соответствующее предложение представителей военно-гражданской администрации Запорожской области пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "По всей видимости, это не совсем корректная постановка вопроса. Об этом пока речи не идет".

Ранее стало известно, что паспорта РФ начали выдавать в Запорожской области.

Дмитрий Песков Украина Запорожская область
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