Песков счел неуместным вопрос об упразднении границы с Запорожской областью.

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Кремле назвали неуместным постановку вопроса об упразднении госграницы между РФ и Запорожской областью.

На просьбу прокомментировать соответствующее предложение представителей военно-гражданской администрации Запорожской области пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "По всей видимости, это не совсем корректная постановка вопроса. Об этом пока речи не идет".

Ранее стало известно, что паспорта РФ начали выдавать в Запорожской области.