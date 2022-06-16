Песков отметил, что статус украинских территорий зависит от "воли местного населения"

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Будущий статус украинских территорий, таких как Одесса, Харьков и Херсон, будет зависеть от "воли местного населения", заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

"Что касается территорий и регионов Украины, вы знаете, чем больше наши военные очищают эти территории от националистических подразделений, тем больше людей приветствуют их и озвучивают свое желание прекратить жить при текущем киевском режиме в будущем", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста CNN в Санкт-Петербурге о судьбе украинских территорий. Выдержки из интервью CNN опубликовал на своем сайте.

Пресс-секретарь также отметил, что главной целью России является защита народа Донбасса от "тех, кто обстреливает Донецк", и Россия делала это на протяжении последних восьми-девяти лет.

Песков добавил, что Россия будет противостоять экономическим санкциям Запада.

"Сейчас мы даже чувствуем себя немного лучше, чем можно было бы подумать", - сказал он, говоря о последствиях санкций.

По словам пресс-секретаря, того эффекта, на который надеялся Запад, вводя санкции, не произошло.

"Конечно, мы понимаем, каковы наши проблемы, и понимаем, что в очень короткие сроки нам придется компенсировать достаточно значительное снижение импорта - более чем 40-45%", - добавил Песков.

Он указал на то, что Россия намерена "компенсировать западное направление импорта за счет наращивания на восточном направлении".

"Все это вполне возможно, потому что наш мир такой большой и богатый", - подчеркнул пресс-секретарь.

Песков затронул также тему намерения Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Он заявил, что Россия не представляет угрозы для этих стран.

"Мы уверены, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не принесет никакой дополнительной пользы для безопасности европейского континента. Наоборот, это внесет дополнительную напряженность", - отметил он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская – частично. В июне сообщалось, что в Херсонской области Украины будет проведен референдум для решения вопроса о возможном присоединении к России. Также подготовка к референдуму началась в подконтрольном РФ Мелитополе Запорожской области.