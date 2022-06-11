Паспорта РФ начали выдавать в Запорожской области

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Несколько десятков жителей Мелитополя на подконтрольной РФ Запорожской области получили в субботу первые паспорта граждан РФ.

Всего паспорта получили 30 человек. Выдача приурочена ко дню России.

"Ежедневно паспортный центр, который мы открыли в Мелитополе, принимает тысячи людей, обрабатывает более сотни полных пакетов документов и немедленно отправляет в РФ для оформления российского гражданства", - сообщил журналистам замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

На данный момент в области работает один пункт приема документов на получение гражданства. Со следующей недели начнут открывать дополнительные более 10 паспортных столов, уточнил Селиванов.

Ранее в субботу стало известно, что в Херсонской области первые паспорта граждан РФ получили 25 человек.

Как сообщалось, принятие в гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей происходит по упрощенной схеме по указу президента РФ Владимира Путина. Жителей регионов освободили от уплаты пошлины.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Мелитополь - второй по численности населения город в Запорожье и самый крупный на подконтрольной РФ части области.