На восстановление 11 Ту-204, Ил-96 и Ан-124 предложено выделить 15,4 млрд руб.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил выделить 15,4 млрд рублей на восстановление летной годности 11 самолетов Ту-204/214, Ил-96 и Ан-124, принадлежащих "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в "Ростех")

Субсидии предложено учесть в очередном пакете мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждений.

Реализация меры, как ожидается, позволит поставить "на крыло" восемь Ту-204/214, два Ил-96 и один Ан-124. Часть средств предусмотрена для "модернизации систем и агрегатов Ту-214 с последующим получением одобрения главного изменения к сертификату типа на самолет", сказал собеседник агентства. Проект предложено профинансировать за счет перераспределения средств федерального бюджета, уточнил он.

Инициатива поддержана президентом, работа по выделению бюджетных средств ведется заинтересованными ведомствами "в порядке, установленном бюджетным законодательством", сообщили агентству в пресс-службе Минпромторга.

Проект постановления правительства о выделении субсидий на эти цели ранее был опубликован на портале regulation.gov.ru. Деньги планируется предоставить в виде имущественного взноса в "Ростех" для последующего взноса в капитал ОАК, говорилось в нем. Объем средств при этом не уточнялся.

Ту-204 – среднемагистральный самолет вместимостью до 215 пассажиров. С 1990 года производился на заводе "Авиастар-СП" в Ульяновске, с 1996 года - начал ограниченно выпускаться на "КАПО имени Горбунова" в Казани (модификация Ту-214).

Ил-96 – дальнемагистральный самолет, рассчитанный на перевозку до 435 пассажиров. Спроектирован "КБ Ильюшина" в конце 1980-х годов. Выпускается в ограниченной серии в Воронеже с 1993 года.

Ан-124 – тяжелый дальний транспортный самолет, производился с 1984 года до начала "нулевых".

В условиях санкций РФ хочет поэтапно выйти на производство десяти Ту-214 в год, также рассматривается серийный выпуск Ил-96, сообщал ранее вице-премьер Юрий Борисов.