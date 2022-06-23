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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

На восстановление 11 Ту-204, Ил-96 и Ан-124 предложено выделить 15,4 млрд руб.

На восстановление 11 Ту-204, Ил-96 и Ан-124 предложено выделить 15,4 млрд руб.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил выделить 15,4 млрд рублей на восстановление летной годности 11 самолетов Ту-204/214, Ил-96 и Ан-124, принадлежащих "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в "Ростех")

Субсидии предложено учесть в очередном пакете мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждений.

Реализация меры, как ожидается, позволит поставить "на крыло" восемь Ту-204/214, два Ил-96 и один Ан-124. Часть средств предусмотрена для "модернизации систем и агрегатов Ту-214 с последующим получением одобрения главного изменения к сертификату типа на самолет", сказал собеседник агентства. Проект предложено профинансировать за счет перераспределения средств федерального бюджета, уточнил он.

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Инициатива поддержана президентом, работа по выделению бюджетных средств ведется заинтересованными ведомствами "в порядке, установленном бюджетным законодательством", сообщили агентству в пресс-службе Минпромторга.

Проект постановления правительства о выделении субсидий на эти цели ранее был опубликован на портале regulation.gov.ru. Деньги планируется предоставить в виде имущественного взноса в "Ростех" для последующего взноса в капитал ОАК, говорилось в нем. Объем средств при этом не уточнялся.

Ту-204 – среднемагистральный самолет вместимостью до 215 пассажиров. С 1990 года производился на заводе "Авиастар-СП" в Ульяновске, с 1996 года - начал ограниченно выпускаться на "КАПО имени Горбунова" в Казани (модификация Ту-214).

Ил-96 – дальнемагистральный самолет, рассчитанный на перевозку до 435 пассажиров. Спроектирован "КБ Ильюшина" в конце 1980-х годов. Выпускается в ограниченной серии в Воронеже с 1993 года.

Ан-124 – тяжелый дальний транспортный самолет, производился с 1984 года до начала "нулевых".

В условиях санкций РФ хочет поэтапно выйти на производство десяти Ту-214 в год, также рассматривается серийный выпуск Ил-96, сообщал ранее вице-премьер Юрий Борисов.

Минпромторг Ту-204 Ил-96 Ан-124
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