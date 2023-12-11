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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Грузовая "дочка" Red Wings ввела в эксплуатацию первый восстановленный Ил-96

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Грузовая авиакомпания Sky Gates Airlines ("дочка" Red Wings) ввела в эксплуатацию дальнемагистральный самолет Ил-96-400Т, прошедший процедуру восстановления летной годности.

Как сообщила пресс-служба Red Wings, в воскресенье лайнер совершил первый коммерческий рейс по маршруту Туркменбаши-Москва, приземлившись в аэропорту "Жуковский".

"Мы видим хорошие перспективы развития рынка грузовых перевозок на внутренних направлениях и в экспортно-импортных операциях с дружественными странами", - сказал генеральный директор Red Wings Евгений Солодилин, которого цитирует пресс-служба.

Red Wings стала владельцем Sky Gates, работавшей на рынке в 2016-2022 гг., в августе этого года. До этого 100% долей в уставном капитале Sky Gates принадлежали ООО "Скай гейтс рус" советника гендиректора ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Бориса Алешина (входит в советы директоров ОАК и подконтрольной ей Red Wings).

До введения прошлогодних антироссийских санкций в парке Sky Gates было два Boeing 747, теперь он представлен двумя российскими самолетами - Ил-76ТД и Ил-96-400Т. В дальнейшем компания будет опираться также на отечественную авиатехнику, в том числе на восстановленные Ил-96 и Ту-204/214, говорил ранее Солодилин.

В прошлом году сообщалось, что на восстановление летной годности 11 самолетов Ту-204/214, Ил-96 и Ан-124, принадлежащих ОАК, правительство может выделить 15,4 млрд руб.

Ил-96-400Т - грузовая версия борта из семейства российских широкофюзеляжных самолетов Ил-96. Максимальная масса коммерческой загрузки - 92 т. Дальность полета при максимальной нагрузке - 5000 км, при загрузке 40 тонн самолет может совершить перелет на 12 000 км.

Red Wings Жуковский Sky Gates Airlines
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