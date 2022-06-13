Серийное производство российских самолетов планируют наладить в течение 3-5 лет

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Серийное производство отечественных самолетов для формирования российского авиапарка может занять от трех до пяти лет, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Три-пять лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолетов различных классов", - сообщил Борисов в интервью телеканалу РБК.

По его словам, власти надеются, что с 2023 года в объеме около 20 единиц начнется производство самолетов Sukhoi Superjet New из полностью отечественных компонентов, включая двигатель ПД-8; с 2024 года - МС-21. "В 2024 году мы надеемся получить первые шесть машин (МС-21 - ИФ) чисто отечественных, с двигателями ПД-14. Дальше будем кратно наращивать производство", - отметил вице-премьер.

"Мы забыли еще о региональных самолетах - Ил-114, "Байкал", L-410, Ил-610. Там на подходе еще широкая гамма летательных аппаратов, которая обеспечит новую логистику перевозок", - добавил Борисов.

Отвечая на вопрос о продолжении сотрудничества российских авиакомпаний с Boeing и Airbus, Борисов отметил, что не рассчитывает на скорое снятие санкций. "Это, наверное, надолго, но, думаю, что в какой-то степени связи будут восстанавливаться. Вы знаете, что те же Boeing и Airbus зависят от поставок нашего титана. Так или иначе, все равно прервать на 100% связи невозможно", - сообщил Борисов.