Восстановлено энергоснабжение потребителей Забайкалья и Бурятии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Энергоснабжение потребителей в Забайкальском крае и Бурятии восстановлено, сообщило Минэнерго.

Максимально без электроснабжения оставались порядка 380 тыс. человек в двух регионах. Мощность отключённых потребителей составляла 367 МВт, говорится в сообщении.

23 июня в результате самопроизвольного повреждения трансформатора напряжения отключились все находившиеся в работе энергоблоки Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии. Это в свою очередь привело к снижению частоты электрического тока в части энергосистемы и автоматическому отключению одного из двух работающих энергоблоков Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае, сообщала "Интер РАО"

По сообщениям властей Улан-Удэ, значительная часть районов города осталась без электроэнергии из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС. В городском "Водоканале" также заявили, что из-за аварийной ситуации на электросетях произошло отключение головного водозабора и других объектов водоснабжения.

Отключения были зафиксированы и в соседнем Забайкальском крае.

Позже "Интер РАО" сообщила о восстановлении работы Харанорской ГРЭС и двух из трех находившихся в работе энергоблоков Гусиноозерской ГРЭС.

Харанорская ГРЭС состоит из трех энергоблоков общей мощностью 665 МВт. В состав Гусиноозерской ГРЭС входят шесть энергоблоков общей мощностью 1224 МВт.