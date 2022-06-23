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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

В Бурятии и Забайкалье произошли массовые отключения электроэнергии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Значительная часть районов Улан-Удэ (Бурятия) осталась без электроэнергии из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС, сообщает пресс-служба мэрии города в четверг.

По данным городской администрации, энергетики принимают решение о переключении электропитания на резервную схему. Количество жителей, оставшихся без электроэнергии, уточняется.

В свою очередь пресс-служба городского "Водоканала" сообщила, что из-за аварийной ситуации на электросетях произошло отключение головного водозабора и других объектов водоснабжения.

"Для избежания подобных внештатных ситуаций на предприятии предусмотрено несколько обводов, благодаря которым существует возможность дополнительных подключений к электропитанию резервной линии. В настоящее время все насосные станции по всем трем водозаборам работают в штатном режиме, идёт наполнение емкостей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Территориальной генерирующей компании (ТГК) уточнила, что из-за аварийной ситуации на электросетях произошло массовое отключение энергообъектов филиала "Улан-Удэнский энергетический комплекс" ПАО "ТГК-14": котельных в поселках Заречный, Загорск, а также центральных тепловых пунктов и повысительно-насосных станций.

При этом, по данным энергетиков, оборудование Улан-Удэнской ТЭЦ-1 работает в штатном режиме, обеспечивая горячее водоснабжение.

Отключения зафиксированы и в соседнем Забайкальском крае.

Пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона со ссылкой на данные Регионального диспетчерского управления сообщает, что отключения электроэнергии в ряде районов Забайкалья и в столице региона Чите связаны со сбоями на Харанорской и Гусиноозерской ГРЭС.

"В энергосистеме Забайкальского края действием противоаварийной автоматики произошли отключения потребителей. Специалисты работают над устранением аварии. Электроснабжение обещают восстановить в течение 1-1,5 часа. Все оборудование филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго", по информации предприятия, работает исправно", - говорится в сообщении.

Улан-Удэ Бурятия Забайкалье
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