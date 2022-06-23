Энергоблоки Гусиноозерской и Харанорской ГРЭС отключились из-за проблемы с трансформатором

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Самопроизвольное повреждение трансформатора напряжения произошло в четверг на Гусиноозерской ГРЭС ПАО "Интер РАО" в Бурятии, сообщила компания.

В результате отключились все находившиеся в работе энергоблоки электростанции. Это в свою очередь привело к снижению частоты электрического тока в части энергосистемы и автоматическому отключению одного из двух работающих энергоблоков Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае, говорится в сообщении "Интер РАО".

"В настоящее время ведутся восстановительные работы, в ближайшие часы ожидается восстановление работы энергоблоков на обеих электростанциях. Пострадавших в результате инцидента нет", - отметили в компании.

Ранее власти Улан-Удэ сообщили, что значительная часть районов города осталась без электроэнергии из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС. В городском "Водоканале" также заявили, что из-за аварийной ситуации на электросетях произошло отключение головного водозабора и других объектов водоснабжения.

Отключения были зафиксированы и в соседнем Забайкальском крае.