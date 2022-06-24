Якутия просит заменить самолет для искусственного вызывания дождя после крушения Ан-30М

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Якутии ведут переговоры о замене совершившего жесткую посадку самолета Ан-30М, который был привлечен по контракту с Центральной аэрологической обсерваторией для искусственного вызывания осадков в республике.

"Договорные отношения между Центральной аэрологической обсерваторией (Росгидромет) и Службой спасения Якутии остаются в силе, несмотря на происшествие с самолетом Ан-30М в Оленекском районе", - говорится в сообщении оперштаба Якутии с ссылкой на первого зампреда правительства Дмитрия Садовникова.

Самолет Ан-30М московской компании "Регион 98" 22 июня совершил жесткую посадку при выполнении коммерческого рейса по другому договору. Оборудование "Веер" перед полетом было снято. На борту находились семь человек и 6,3 тонны груза, в основном продукты. Находившиеся на борту люди остались живы, двое из них госпитализированы с травмами, пятерым назначено амбулаторное лечение.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Ан-30М при столкновении с лесистой местностью в Якутии получил критические повреждения. "Разрушены кабина и планер. Восстановить самолет не удастся", - сказал собеседник агентства.

Садовников отмечает, что, хотя "самолет вышел из строя, но договорные отношения по искусственному вызыванию осадков остаются в силе". "Надеемся, что партнер выполнит свои обязательства. Оборудование, которое вызывало осадки было снято перед полетом. Оно находится в аэропорту города Якутска", - добавил Садовников.

Накануне руководитель проекта по вызыванию осадков, начальник ФГБУ "ЦАО" Центр физики облаков и активных воздействий Баграт Данелян, уточнил, что речь идет об установке "Веер". "Оборудование по вызыванию осадков - установка "Веер" - находится в аэропорту Якутска. Оно полностью исправно и готово к работе. Может использоваться на самолетах типа Ан-26. Сейчас решается вопрос по его дальнейшему использованию", - сообщил он журналистам.

Первый заместитель председателя Госкомобеспечения республики Иннокентий Андросов уточняет, что на момент аварии полеты Ан-30М по искусственному вызыванию осадков были приостановлены, оставшиеся летные часы самолет должен был отработать в июле-августе.

"Сегодня мы ведем переговоры по тому, как до конца завершить эти работы. Есть два варианта. Один из них - привлечение самолета Ир-Аэро Ан-26 "Циклон", который уже работает на территории Якутии по договору с "Авиалесоохраной". Второй вариант - вернуть самолет-лабораторию Як-42Д, отработавший здесь в мае. Все наши пожелания и намерения переданы руководству ЦАО. Буквально на днях мы определимся", - рассказал журналистам Андросов.

По данным пресс-службы правительства Якутии, в пожароопасный сезон на работах по искусственному вызыванию осадков на территории региона было задействовано три самолета-зондировщика.

Так, самолет-лаборатория Як-42Д Росгидромета прилетел в Якутск 13 мая и работал до начала июня. Его сменил в начале июня самолет Ан-30М, который должен был работать в Якутии до августа.

Кроме того, 10 июня на тушение лесных пожаров прибыл самолет Ан-26 "Циклон". Сейчас самолет базируется в городе Мирный. Воздушное судно задействовано в работах на территории южных, юго-западных и юго-восточных районов, где складывается наиболее сложная пожароопасная обстановка. Самолет уже совершил 22 полета.

Эксперимент по вызыванию дождя

Президент РФ Владимир Путин в начале июня поручил провести правительству страны и главе Якутии в этом году в регионе эксперимент по искусственному вызыванию осадков для предотвращения лесных пожаров.

Об этом говорилось в перечне поручений президента по вопросам предотвращения лесных пожаров и ликвидации их последствий. Доклад о данной работе должен быть представлен главе государства до 15 декабря.

10 мая на совещании с президентом РФ по ситуации с пожарами в регионах страны глава республики Айсен Николаев предложил использовать искусственно вызванные осадки для тушения пожаров в труднодоступных районах страны, в частности в так называемых зонах контроля. По его словам, Якутия могла бы стать пилотным регионом для этого проекта.

13 мая вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что эксперимент по тушению лесных пожаров с помощью искусственного вызова осадков планируется провести в Якутии до конца 2022 года. По ее словам, в 2021 году планировалось больше использовать искусственный вызов осадков авиацией для тушения лесных пожаров в республике, однако аномально высокая температура не позволяла извлечь из атмосферы необходимую влагу. Она также напомнила, что 80% от всех природных пожаров в России происходят именно в Якутии.

Тогда же, 13 мая СМИ сообщили со ссылкой на первого вице-премьера Якутии Садовникова, что в регион прибыл самолет-зондировщик Як-42 для вызывания искусственных осадков и ожидается прибытие для тех же целей самолета Ан-30.