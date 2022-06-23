Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

Двух пострадавших при жесткой посадке Ан-30 в Якутии доставили санитарным рейсов в Якутск

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Два пострадавших пассажира самолета Ан-30М, который совершил жесткую посадку в 17 км от населенного пункта Оленек в Якутии, доставлены санрейсом в Якутск, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава республики.

"Семь человек, находившихся на борту, были оперативно доставлены в центральную районную больницу села Оленек. После осмотра пятерым назначено амбулаторное лечение, двое пострадавших были госпитализированы с различными травмами. После телемедицинских консультаций санитарный рейс доставил пострадавших в Якутск", - сказали в министерстве.

Уточняется, что их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме.

По словам руководителя проекта по вызыванию осадков, начальник ФГБУ "ЦАО" Центр физики облаков и активных воздействий Баграта Данеляна, рейс, который выполняла компания "Регион 98" на самолете АН-30, осуществлялся без оборудования по вызыванию осадком.

"Компания заключила на выполнение данного рейса коммерческий договор. Наша организация также сотрудничала с "Регион 98" в рамках договора. Оборудование по вызыванию осадков - установка "Веер" - находится в аэропорту Якутска. Оно полностью исправно и готово к работе. Может использоваться на самолетах типа АН-26. Сейчас решается вопрос по его дальнейшему использованию", - сообщил он журналистам.

По информации первого заместителя гендиректора АО "Якутоптторг" Сайдама Иванова, между АО "Якутоптторг" и ООО "Регион 98" был заключен договор на осуществление шести рейсов.

"Это был третий рейс по маршруту Якутск-Оленек. На борту было 6,3 тонны продовольствия: картошка, лук, яйца и фрукты. Ранее самолет осуществил два рейса: в Батагай 17 июня и Зырянка 18 июня", - отметил Иванов.

Самолет, который совершил жесткую посадку в Оленекском районе, является собственностью коммерческой компании. На территории республики базируется самолет АН-26 Циклон: он продолжит выполнять работу по искусственному вызыванию осадков.

Как сообщалось, самолета Ан-30М совершил жесткую посадку в Якутии 22 июня. На борту находилось семь человек и 6,3 тонны груза, в основном продукты. Все находившиеся на борту люди живы.

По данным МЧС, борт выполнял коммерческий рейс, вылетел по маршруту Якутск - Оленек. Судно должно было произвести посадку в аэропорту, но не прибыло в назначенное время и пропало с радаров.

Самолет принадлежал ООО "Регион 98", у которого были заключены договоры с Якутопторогом. При этом также имелся договор с Центральной аэрологической обсерваторией (Росгидромет).

Между тем в Якутии до сих пор не найден пропавший накануне самолет Ан-2, который 21 июня вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус Хатынг, но не прибыл к месту назначения. На его борту, по предварительным данным, находились три человека - два члена экипажа, пассажир и тонна груза. Пропавший самолет принадлежит частной компании ООО "Техсервис".

Якутия Ан-30
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2022

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2022

Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение

Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение

Tikkurila объявила об уходе из России

Tikkurila объявила об уходе из России

Что произошло за день: среда, 22 июня

Совершивший жесткую посадку в Якутии Ан-30 восстановлению не подлежит

Совершивший жесткую посадку в Якутии Ан-30 восстановлению не подлежит

Минтранс прогнозирует сохранение не менее 70% парка воздушных судов РФ в концу 2025 г.

Минтранс прогнозирует сохранение не менее 70% парка воздушных судов РФ в концу 2025 г.

Google грозит новый оборотный штраф за отказ удалить запрещенный контент

Путин утвердил временный порядок обслуживания суверенных евробондов

Путин утвердил временный порядок обслуживания суверенных евробондов

В Думе заявили, что РФ может отключить Литву от общей системы электроснабжения

В Думе заявили, что РФ может отключить Литву от общей системы электроснабжения

Режиссер Сокуров сообщил об отказе таможни выпустить его из РФ в Финляндию

Режиссер Сокуров сообщил об отказе таможни выпустить его из РФ в Финляндию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });