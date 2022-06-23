Двух пострадавших при жесткой посадке Ан-30 в Якутии доставили санитарным рейсов в Якутск

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Два пострадавших пассажира самолета Ан-30М, который совершил жесткую посадку в 17 км от населенного пункта Оленек в Якутии, доставлены санрейсом в Якутск, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава республики.

"Семь человек, находившихся на борту, были оперативно доставлены в центральную районную больницу села Оленек. После осмотра пятерым назначено амбулаторное лечение, двое пострадавших были госпитализированы с различными травмами. После телемедицинских консультаций санитарный рейс доставил пострадавших в Якутск", - сказали в министерстве.

Уточняется, что их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме.

По словам руководителя проекта по вызыванию осадков, начальник ФГБУ "ЦАО" Центр физики облаков и активных воздействий Баграта Данеляна, рейс, который выполняла компания "Регион 98" на самолете АН-30, осуществлялся без оборудования по вызыванию осадком.

"Компания заключила на выполнение данного рейса коммерческий договор. Наша организация также сотрудничала с "Регион 98" в рамках договора. Оборудование по вызыванию осадков - установка "Веер" - находится в аэропорту Якутска. Оно полностью исправно и готово к работе. Может использоваться на самолетах типа АН-26. Сейчас решается вопрос по его дальнейшему использованию", - сообщил он журналистам.

По информации первого заместителя гендиректора АО "Якутоптторг" Сайдама Иванова, между АО "Якутоптторг" и ООО "Регион 98" был заключен договор на осуществление шести рейсов.

"Это был третий рейс по маршруту Якутск-Оленек. На борту было 6,3 тонны продовольствия: картошка, лук, яйца и фрукты. Ранее самолет осуществил два рейса: в Батагай 17 июня и Зырянка 18 июня", - отметил Иванов.

Самолет, который совершил жесткую посадку в Оленекском районе, является собственностью коммерческой компании. На территории республики базируется самолет АН-26 Циклон: он продолжит выполнять работу по искусственному вызыванию осадков.

Как сообщалось, самолета Ан-30М совершил жесткую посадку в Якутии 22 июня. На борту находилось семь человек и 6,3 тонны груза, в основном продукты. Все находившиеся на борту люди живы.

По данным МЧС, борт выполнял коммерческий рейс, вылетел по маршруту Якутск - Оленек. Судно должно было произвести посадку в аэропорту, но не прибыло в назначенное время и пропало с радаров.

Самолет принадлежал ООО "Регион 98", у которого были заключены договоры с Якутопторогом. При этом также имелся договор с Центральной аэрологической обсерваторией (Росгидромет).

Между тем в Якутии до сих пор не найден пропавший накануне самолет Ан-2, который 21 июня вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус Хатынг, но не прибыл к месту назначения. На его борту, по предварительным данным, находились три человека - два члена экипажа, пассажир и тонна груза. Пропавший самолет принадлежит частной компании ООО "Техсервис".