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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Совершивший жесткую посадку в Якутии Ан-30 восстановлению не подлежит

Совершивший жесткую посадку в Якутии Ан-30 восстановлению не подлежит
Фото: ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Самолет Ан-30, который сегодня совершил жесткую посадку в Якутии, получил критические повреждения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Разрушены кабина и планер. Восстановить самолет не удастся", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, у самолета произошел внезапный отказ техники, и экипажу удалось спланировать в лес, в 70 км от аэропорта назначения, добавил источник.

У "Интерфакса" пока нет официального подтверждения этой информации.

Ан-30М в среду совершил жесткую посадку в Якутии. На борту находилось семь человек и 6,3 тонны груза, в основном продукты. Все находившиеся на борту люди живы. Трем понадобилась помощь медиков, характер травм не уточняется.

По данным МЧС, борт выполнял коммерческий рейс, вылетел по маршруту Якутск - Оленек. Судно должно было произвести посадку в аэропорту, но не прибыло в назначенное время и пропало с радаров.

Якутия Ан-30
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