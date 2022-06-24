Число жертв авиакатастрофы под Рязанью увеличилось до пяти

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Число жертв крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Рязанью увеличилось до пяти человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Несмотря на усилия врачей, скончался пациент, получивший во время крушения сильные ушибы внутренних органов, в том числе сердца и легких", - сказал он.

Остальные четверо пострадавших при авиакатастрофе в настоящее время переведены в военный госпиталь в Москве.

В ночь на пятницу военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку под Рязанью из-за неисправности двигателя и частично разрушился на земле.

Утром в пятницу сообщалось о гибели четырех человек. Еще пятеро были госпитализированы.