В России за сутки COVID-19 диагностирован у 3 154 человек

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 3 154 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 166 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось. При этом количество заболевших за сутки продолжает держаться на уровне минимальных значений середины апреля 2020 года.

В больницы попали 1 102 человека, что на 8,3% меньше, чем к утру четверга. Увеличение количества госпитализированных произошло в 38 субъектах РФ, снижение - в 39 регионах. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 65 человек, накануне штаб сообщал о 68 умерших.

Выздоровели за сутки 3 225 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 412 тыс. 805 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380 774 умерших и 17 млн 839 тыс. 346 выписанных.