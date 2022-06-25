В России за сутки COVID-19 заболели более 3 тыс. человек

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 072 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, по состоянию на 25 июня, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 1 152 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими на 4,5%.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 37 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 33 регионах. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах России, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 61 человек, накануне сообщалось о 65 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 154 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось. При этом число заболевших за сутки продолжает держаться на уровне минимальных значений середины апреля 2020 года.

Выздоровели за сутки 3 454 человека, или на 7,1% больше в сравнении с 24 июня, добавили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 415 887 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380 835 умерших и 17 842 800 выписанных.