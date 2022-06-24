Трое детей находились в унесенных в Черное море автомобилях в Сочи

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Следователи начали доследственную проверку по факту исчезновения шести человек, в том числе трех детей, из-за непогоды в Сочи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

"В ночь на 24 июня в результате выпадения обильных осадков и поднятия уровня рек в акваторию Черного моря течением реки смыло два легковых автомобиля, находившихся в районе поселка Зубова Щель. На момент происшествия в автомобилях, по предварительным данным, находилось семь человек, трое из которых - дети", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее найденный мужчина доставлен в лечебное учреждение, ему оказывается необходимая помощь.

Организованы масштабные поисково-спасательные мероприятия в акватории Черного моря, а также вдоль прибрежной линии, с привлечением сотрудников поисково-спасательного подразделения краевого МЧС, полицейских и волонтерских организаций. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в одном из двух автомобилей, которые унесло в акваторию Черного моря в Сочи, находился годовалый ребенок.

"В поселке Каткова щель в море обнаружен плавающий на бревне мужчина 43 лет. Со слов пострадавшего, ехали двумя машинами, обе смыло в море. Вместе с мужчиной в авто находились женщина и ребенок - 1 год 2 месяца", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Во второй машине находилась семья из четырех человек.

В прокуратуре уточнили, что всего в море пропали восемь человек. Кроме найденного с сильным переохлаждением мужчины, был обнаружен еще один погибший. Поиски еще шестерых пропавших продолжаются.

В Сочи с 22 по 25 июня действует штормовое предупреждение о непогоде.