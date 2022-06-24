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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Тело молодой девушки обнаружили спасатели в море у Сочи

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили и достали из моря близ Сочи тело молодой девушки, сообщили "Интерфаксу" в ЮРПСО МЧС России в пятницу.

"Только что подняли из моря тело молодой девушки. Возможно, подростка", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, это второе тело из семи пропавших во время стихии в Лазаревском районе Сочи.

Ранее сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи реки вышли из берегов. Туристы, ехавшие на двух машинах в Сочи, остановились на отдых у горной реки. Бурным потоком воды машины унесло в море. В них находилось восемь человек, из них трое – дети. Один мужчина смог удержаться на бревне. Его спасли и доставили в больницу. Также был обнаружен труп женщины.

Ранее пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю сообщала, что в ночь на 24 июня течением реки смыло два легковых автомобиля, находившихся в районе поселка Зубова Щель. Сообщалось, что на момент происшествия в автомобилях, по предварительным данным, находилось семь человек, трое из которых - дети.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что в поселке Каткова щель в море был обнаружен плавающий на бревне мужчина 43 лет. Со слов пострадавшего, ехали двумя машинами, обе смыло в море. Вместе с мужчиной в авто находились женщина и ребенок - 1 год 2 месяца.

В настоящее время более 1 тыс. человек восстанавливают водоснабжение и электроснабжение в Сочи.

Сочи
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