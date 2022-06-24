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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:36

Годовалый ребенок находился в автомобиле, смытом в море в Сочи

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В одном из автомобилей, которые унесло в акваторию Черного моря в Сочи, находился годовалый ребенок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"В поселке Каткова щель в море обнаружен плавающий на бревне мужчина 43 лет. Со слов пострадавшего, ехали двумя машинами, обе смыло в море. Вместе с мужчиной в авто находились женщина и ребенок - 1 год 2 месяца", - сказал собеседник агентства.

Во второй машине находилась семья из четырех человек.

В прокуратуре уточнили, что всего в море пропали восемь человек. Кроме найденного с сильным переохлаждением мужчины, был обнаружен еще один погибший. Поиски еще шестерых пропавших продолжаются.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявили, что к поискам привлечена авиация МЧС России (вертолет Ка-32) и спасательный катер "Валерий Замараев".

Ранее сообщалось, что в Сочи два легковых автомобиля унесло в акваторию Черного моря, пропали семь человек. На курорте с 22 по 25 июня действует штормовое предупреждение о непогоде.

Сочи Черное море Краснодарский край
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