Годовой оборот транзакций на даркнет-платформе "Гидра" превышал миллиард рублей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Годовой оборот транзакций на теневой русскоязычной онлайн-площадке по продаже наркотиков Hydra ("Гидра") превышал 1 млрд рублей, сообщил первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

"Этот нелегальный интернет-сервис был создан в 2015 году. На его базе осуществляли деятельность более 19 тыс. виртуальных магазинов", - сказал Смуров в пятницу на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

По его словам, в МВД знали, что технические ресурсы "Гидры" расположены на площадках иностранных государств, о чем сообщали зарубежным коллегам.

"Под видом реализации санкций зарубежные партнеры ликвидировали эту техническую базу и приписали все заслуги исключительно себе", - отметил Смуров.

По словам замначальника главка, через "Гидру" осуществлялась торговля фальшивыми банкнотами, персональными данными, поддельными документами.

Смуров также подтвердил задержание в апреле текущего года предполагаемого организатора платформы "Гидра" Дмитрия Павлова.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений, добавил представитель министерства.

Борьба с "Гидрой"

Как сообщалось в середине апреля, Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу, предположительно, одного из основателей крупнейшей русскоязычной онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra ("Гидра").

Согласно информации на сайте суда, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Д.О. Павлова была избрана судом 11 апреля.

Как следует из данных суда, задержанному вменяется незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

О конфискации серверов Hydra Market в начале апреля сообщили правоохранительные органы Германии.

До этого, в начале марта, в МВД России сообщили о выявлении в теневом сегменте интернета на площадке "Гидра" и соцсетях объявлений с призывами к террористической деятельности.

"Оперативники установили, что в размещенных материалах злоумышленники предлагали пользователям Сети за денежное вознаграждение совершать террористические акты, в том числе направленные против государственной власти Российской Федерации, а также другие преступления. По имеющейся информации, объявления о призывах к противоправным деяниям распространяются кол-центрами, расположенными на Украине", - говорилось в сообщении пресс-центра МВД.

В полиции не исключили, что ранее данные центры "могли заниматься телефонным мошенничеством в отношении российских граждан и другими криминальными деяниями".