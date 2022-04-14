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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

В Москве арестовали предполагаемого сооснователя даркнет-площадки Hydra

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы заключил под стражу, предположительно, одного из основателей крупнейшей русскоязычной онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra ("Гидра").

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Согласно информации на сайте суда, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павлова Д.О. была избрана судом 11 апреля. Задержанному вменяется незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Ряд телеграм-каналов сообщают, что арестованный – Дмитрий Павлов, который, согласно данным СМИ и Минфина США, является одним из основателей Hydra.

Официальными комментариями суда и следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

О конфискации серверов Hydra Market в начале апреля сообщили правоохранительные органы Германии.

Hydra Россия
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