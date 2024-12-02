Организатор русскоязычного даркнет-рынка по продаже наркотиков Hydra осужден пожизненно

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье приговорил к пожизненному заключению основателя крупнейшей русскоязычной онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra ("Гидра"), его соучастники приговорены к срокам от 8 до 23 лет колонии.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области приговорил организатора преступного сообщества Станислава Моисеева к пожизненному лишению свободы со штрафом в размере 4 млн рублей", - сообщает прокуратура Подмосковья в понедельник.

Соучастники Моисеева осуждены на сроки от 8 лет до 23 лет со штрафами на общую сумму 16 млн рублей. Отбывать наказание Моисеев и 15 его соучастников будут в исправительных колониях особого и строгого режимов.

"Кроме того, приговором суда в доход государства конфискованы транспортные средства, земельные участки и недвижимое имущество осужденных. Также суд сохранил арест, наложенный на имущество, для исполнения приговора в части штрафов", - заявили в надзорном ведомстве.

Как пояснили в правоохранительных органах, речь идет об организации даркнет-платформы Hydra.

В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений фигуранты дела признаны виновными по ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе (преступной организации), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, в особо крупном размере), пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушения на незаконный сбыт наркотических средств (психотропных веществ), с использованием интернета, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному производству наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере).

"В суде установлено, что с 2015 года по октябрь 2018 года преступное сообщество действовало на территории различных регионов Российской Федерации и Республики Беларусь. Хорошо законспирированная деятельность ОПС была направлена на систематическое совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ", - рассказали в прокуратуре.

Участники сообщества связывались между собой через интернет, а "последующие сбыты наркотических средств бесконтактным способом осуществлялись через тайники-закладки".

Всего в различных субъектах РФ при ликвидации деятельности преступного сообщества в ходе обысков по местам жительства подсудимых, домах, приспособленных под лаборатории для производства запрещенных веществ, гаражах, используемых для хранения и автомобилях, оборудованных специальными тайниками, сотрудники правоохранительных органов изъяли почти тонну наркотических средств и психотропных веществ.

Уголовное дело о преступном сообществе Hydra расследовалось МВД РФ с 2016 года. В 2022 году следователи установили, что обеспечивающие функционирование интернет-магазинов серверы работают на территории Германии. После достижения договоренностей о задержании фигурантов правоохранительными органами Германии было принято решение о прекращении взаимодействия с Россией.

"Ими в одностороннем порядке были изъяты серверы маркетплейса, которые располагались на территории ФРГ, а все совместно наработанные материалы переданы представителям Соединенных Штатов Америки", - сообщала тогда представитель МВД Ирина Волк.