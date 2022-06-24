В Петербурге арестовали бывшего начальника городского "Водоканала"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего начальника городского "Водоканала" Евгения Целикова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Мера пресечения ему избрана по 21 августа, говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Целикову и еще трем людям вменяется хищение не менее 211,2 млн рублей. Дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Целиков вину не признает, отмечается в сообщении.

Подробностей дела пресс-служба судов не приводит. По данным СМИ, дело связано со старыми контрактами "Водоканала".

В 2018 году Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга провела проверку и установила, что городской "Водоканал" системно нарушает законы. Генеральный директор ГУП Целиков, занимавший этот пост с 2016 года, был отправлен в отставку, а материалы проверки КСП – в правоохранительные органы.

Позже Целиков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, он обеспечил подписание счетов-фактур, актов приема-передачи электроэнергии, содержащих завышенные данные о стоимости услуг, а разницу, размер которой оценивается в сумму не менее 1,7 млрд рублей, бывший глава "Водоканала" и его соучастники разделили между собой.

Еще один фигурант этого дела – руководитель поставлявшего "Водоканалу" электроэнергию ООО "Развитие и инвестиции" Алексей Малеев – был заочно арестован в марте 2020 года.

Двое бывший сотрудников петербургского "Водоканала" – Роман Захлебаев и Александр Самченко – в ноябре 2021 года были приговорены к колонии за коррупционные преступления.