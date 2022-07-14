Экс-глава петербургского Водоканала арестован по делу с ущербом почти в 900 млн рублей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге Выборгский суд арестовал до 11 сентября бывшего гендиректора городского Водоканала Александра Данилова, сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Данилову вменяют шесть эпизодов злоупотребления полномочиями в составе организованной группы по предварительному сговору (ч.2 ст.33, ч.2 ст.35 - ч.3 ст.285 УК). Его обвиняют в причинении ущерба Водоканалу "на суммы: 150 млн рублей, 300 млн рублей, 100 млн рублей, 120 млн рублей, 50 млн рублей, 172,1 млн рублей", говорится в сообщении.

По этому же делу бывший специалист филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Вячеслав Гольдин арестован также по 11 сентября. Бывший замдиректора департамента по реализации подключений ГУПа Алекей Грибулин, обвиняемый в двух эпизодах злоупотребления на 120 млн и 50 млн рублей, отправлен под домашний арест. Сотруднику департамента Антону Веберу, которому вменено злоупотребление с ущербом 50 млн рублей, избран запрет определенных действий.

По версии следствия, в период до апреля 2017 года обвиняемые вносили в информационную систему Водоканала заведомо недостоверные сведения о ранее полученных застройщиками технических условиях по подключению объектов строительства к сетям водоснабжения и водоотведения. Это, как полагают в правоохранительных органах, давало фигурантам возможность присваивать деньги, предназначенные для оплаты подключения.

Подозреваемых задержали 12 июля.