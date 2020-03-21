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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Бизнесмен заочно арестован за хищение 1,7 млрд рублей петербургского "Водоканала"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу руководителя ООО "Развитие и инвестиции" Алексея Малеева, обвиняемого в хищении денег петербургского "Водоканала" при поставке электричества, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

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Как отмечается, мера пресечения мужчине избрана заочно. Ранее сообщалось, что он скрылся, предположительно, в Италии.

ООО "Развитие и инвестиции" под руководством Малеева поставлял ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" электроэнергию. В мае прошедшего года контракт был расторгнут, а предприятие обратилось в Арбитражный суд региона с иском о взыскании с компании необоснованного обогащения. По мнению истца, ООО определяла стоимость электроэнергии с нарушением условий договора и действующего законодательства, в результате чего "Водоканал" за годы сотрудничества переплатил за электричество крупную сумму.

В 2018 году Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга провела проверку и установила, что "Водоканал" системно нарушает законы. Генеральный директор ГУП Евгений Целиков, занимавший этот пост с 2016 года, был отправлен в отставку, а материалы проверки КСП - в правоохранительные органы.

По версии следствия, Целиков в рамках указанного договора обеспечил подписание счетов-фактур, актов приема-передачи электроэнергии, содержащих завышенные данные о стоимости услуг. Как сообщали в полиции, разницу, размер которой оценивается в сумму не менее 1,7 млрд рублей, соучастники разделили между собой.

В ноябре прошедшего года в рамках дела, возбужденного по факту причинения предприятию ущерба и позднее переквалифицированного по статье "мошенничество", был задержан и отправлен под домашний арест экс-руководитель "Водоканала" Целиков. В деле также фигурирует имя главы юридического отдела ООО "Развитие и инвестиции" - женщину отпустили под подписку о невыезде.

Водоканал Санкт-Петербурга Петербург Развитие и инвестиции Алексей Малеев

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