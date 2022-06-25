В российских вузах заявили о готовности к приему иностранцев и абитуриентов из Донбасса

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российские вузы готовы принимать иностранных студентов в новом учебном году, в том числе из Донбасса и Украины, масштабные хакерские атаки не отразились на процессе начала приемной кампании, сообщили "Интерфаксу" в ряде российских университетов и институтов.

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) заявили, что в целом Физтех в этом году готовится принять около трех тысяч студентов, из них на бюджетные места 2100 студентов бакалавриата и магистратуры. По словам представителя вуза, двери МФТИ открыты "для сильных и подготовленных студентов со всего мира", там ждут выпускников школ и вузов стран СНГ, Ближнего Востока и Азии. В целом, по квотам правительства в Физтехе выделено около 350 мест для иностранных студентов, также ожидаются абитуриенты из ДНР и ЛНР, но их количество прогнозируется не таким значительным, сообщили в вузе.

В МФТИ сказали, что со старта приемной кампании, с 20 июня, фиксируются непрерывные массированные хакерские атаки на информационные системы, "основная роль в противостоянии им отводится сотрудникам управления информационных технологий". "Учитывая подобные риски, заранее был принят ряд мер по выделению высокопроизводительных серверов и обеспечению многоуровневой проактивной защиты, (...) благодаря чему абитуриенты не сталкиваются с перебоями в работе наших сервисов", - подчеркнули в Физтехе.

Об успешном отражении хакерских атак "Интерфаксу" также заявили в НИЯУ МИФИ и Томском госуниверситете (ТГУ). Кроме того, в этих вузах сообщили о готовности принимать иностранных студентов. МИФИ запросил для них в рамках квоты Минобрнауки 870 мест, включая абитуриентов из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. "На сегодняшний день отобрано 216 человек (иностранных граждан - ИФ). 55 из них на подготовительный факультет. По квоте Украины отобрано семь человек", - сказали в вузе. При этом студенты из Донбасса, являющиеся гражданами РФ, могут поступить в МИФИ на общих основаниях.

В свою очередь в ТГУ заявили, что для абитуриентов из ДНР и ЛНР в университете выделяются дополнительные квотные места по мере их спроса. В целом, в 2022/2023 году в ТГУ выделено 4084 бюджетных места, сообщил начальник управления нового набора Евгений Павлов.

В Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) для обучения уже одобрено около 30 кандидатов из ДНР, ЛНР и Украины, это составляет около 10% от квоты, выделенной иностранным абитуриентам. В вузе также сказали, что зафиксированная 20 июня массированная DDoS-атака никак не отразилась на работе сайта, включая сервисы для абитуриентов, так как Академия располагает хорошо подготовленной ИТ-инфраструктурой.

В Российском университете дружбы народов (РУДН) заявили, что в этом году большинство бюджетных мест выделено по специальностям "Лечебное дело", "Математика и механика", "Экология и природопользование". Для иностранцев в вузе предусмотрено 2023 места по квоте правительства РФ, поступить на них могут также граждане ЛНР, ДНР и Украины.

Ответственный секретарь приемной комиссии Московского государственного технического университета им. Баумана Иван Сидельников сообщил "Интерфаксу", что в 2022/2023 учебном году число бюджетных мест в вузе увеличилось почти на 3%. Вуз готов принять около тысячи иностранных граждан. При этом он указал, что "существенным ограничением является наличие общежития". "Если иностранцы не будут претендовать на общежитие, мы готовы принять их ещё больше. В текущем году планируем принять около 200 выпускников из ДНР, ЛНР и из Украины", - добавил Сидельников. Он уточнил, что для представителей Донбасса и Украины в "Бауманке" "в основном, выделены места по линии Россотрудничества на машиностроительных и приборостроительных специальностях".

В вузе также сказали, что ИT-специалистами заблокированы тысячи атакующих IP-адресов, при этом хакерские атаки продолжаются, "однако меры противодействия позволяют сайту университета стабильно работать в стандартном режиме, абитуриенты могут подавать документы в МГТУ онлайн".

Рекордно в 2022-2023 учебном году увеличил число бюджетных мест (до 5351 мест) Дальневосточный федеральный университет. В вузе открыто более 180 направлений подготовки, сообщил и.о. ректора ДВФУ Борис Коробец. При этом, отдельных мест для выпускников из Донбасса и Украины в вузе не предусмотрено, они поступают, как и другие иностранные граждане, по субсидиям от правительства или как соотечественники по линии Россотрудничества.

Говоря о кибератаках, в ДВФУ сообщили, что специалистами заблокированы 20 тысяч IP-адресов, сейчас вуз периодически продолжает подвергаться атакам, но эта ситуация контролируется службой информационной безопасности вуза.

Творческие вузы

Творческие вузы в текущем году отмечают высокий уровень желающих поступить в них, о чем сообщил "Интерфаксу" ректор Театрального института им. Б.Щукина Евгений Князев. По его словам, вступительная кампания идет, "очень много желающих поступать, конкурс продолжает оставаться большим". "Есть талантливые люди со всей страны и из ближайшего зарубежья, и украинцы даже есть, несмотря на всю ситуацию, и тоже есть желающие поступать к нам", - сказал Князев.

Он отметил небольшое снижение числа желающих поступить иностранцев, при этом подчеркнул, что "интерес к поступлению в "Щуку" сохраняется". Князев добавил, что абитуриенты из ДНР и ЛНР будут поступать в вуз в рамках конкурса.

В свою очередь ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова Владимир Малышев, сообщил о незначительном увеличении бюджетных мест и сказал, что иностранные граждане могут подать заявки на поступление во ВГИК через Россотрудничество, но отметил, что сейчас таких заявок не так много.

"Заявки у нас все время поступали, но, вы знаете, это всегда были единицы. Хотя у нас студенты учатся из 30 стран, сейчас, конечно, в этом плане из Европы и так далее у нас поступлений не ожидается, но все-таки основное пополнение шло за счет стран СНГ", - отметил ректор ВГИКа.

Малышев добавил, что для студентов из Луганска и Донецка нет специальных условий поступления, они будут поступать в вуз на общих условиях, и смогут претендовать на бюджетные места. Кроме того, по словам Малышева, в этом году рассматривается предложение о наборе студентов из ДНР и ЛНР для обучения в ростовском филиале ВГИКа.

Ректор Высшего театрального училища (института) имени Щепкина Борис Любимов сообщил агентству, что пока говорить о наборе этого года сложно, потому что приемная кампания только стартовала. "Мы идем абсолютно так же, как и прошлые годы, и пока тревоги для этого нет, а дальше будем смотреть. Пока конкурс очень большой", - сказал Любимов.