Сдача ЕГЭ для школьников Донбасса будет добровольной в течение 5 лет

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сдача Единого государственного экзамена для школьников Донбасса в течение пяти лет будет носить добровольный характер, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы приняли решение, что пять лет Единый государственный экзамен можно (для выпускников школ из ДНР и ЛНР - ИФ) сдавать добровольно, если вы хотите", - сказал Кравцов во вторник на встрече с участниками программы "Университетские смены".