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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

В российских вузах начинается вступительная кампания

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Приемная кампания в высшие учебные заведения стартует в России с 20 июня. В этом году абитуриенты могут подать документы тремя способами: лично, отправив их по почте или в электронной форме - через сайт университета или сервис "Поступление в вуз онлайн".

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил ранее, что все вузы готовы к началу вступительной кампании, а также напомнил, что в этом году вновь увеличено число бюджетных мест для поступающих.

"В этом году на бюджетные места смогут поступить более 64% выпускников школ. Для них выделено 588 044 места. Причем 73% из них по поручению президента отдается региональным вузам", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что мест "упор делается на инженерные специальности, что позволит обеспечить скорейшее импортозамещение, и с сентября по данным направлениям начнут обучение почти 245 тысяч человек. На втором месте находятся педагогические специальности. По ним предусмотрено свыше 75 тысяч мест, следом идут общественные и медицинские науки. По ним предусмотрено свыше 68 и 54,7 тысяч мест соответственно.

Кампания по поступлению в вузы продлится до 9 августа, когда должны быть изданы приказы о зачислении первокурсников.

Дмитрий Чернышенко
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