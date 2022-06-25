Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Президент РФ предложил дооборудовать Су-25 для Белоруссии на российских заводах

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил дооборудовать в России находящиеся на вооружении белорусской армии самолеты Су-25.

"На вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать и соответствующим образом начать подготовку летного состава", - заявил Путин в ходе российско-белорусских переговоров на высшем уровне в субботу.

"Эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах в России. Мы договоримся, как это сделать", - подчеркнул он.

Лукашенко попросил Путина помочь в переоборудовании белорусских военных самолетов, чтобы те могли нести ядерные боезаряды. Он признал, что его "очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды".

"Нас это очень напрягает", - подчеркнул он.

Лукашенко заявил: "Я не говорю о том, что вы завтра перевезете туда ядерные боеприпасы, но шутить нам нельзя, мы помним 1941 год, когда нас убаюкивали, что все будет хорошо, все тихо, никто не нападет, а потом (мы - ИФ) оказались не готовы к этой ситуации".

"Я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия, чтобы защитить наше отечество от Бреста до Владивостока", - добавил он.

О Су-25

Бронированный штурмовик Су-25 "Грач" (по кодификации НАТО: Frogfoot - "Лягушачья лапка") предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели, а также уничтожения подвижных и неподвижных наземных объектов с заданными координатами и малоскоростных воздушных целей. Экипаж - один человек.

Сообщалось, что в составе российских ВВС имеется 14 эскадрилий, вооруженных штурмовиками Су-25, их общее количество составляет порядка 200 самолетов. Более 80 штурмовиков было модернизировано в вариант Су-25СМ, хорошо зарекомендовавший себя в реальной боевой обстановке в Сирии.

В 2015 году была представлена самая совершенная модификация штурмовика "Грач" - Су-25СМ3. В результате модернизации боевая эффективность самолетов увеличена почти в два раза за счет применения более точных боеприпасов, современной электроники и бортового комплекса обороны "Витебск".

Владимир Путин Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин сообщил Лукашенко о принятом решении передать Белоруссии комплексы "Искандер-М"

Путин сообщил Лукашенко о принятом решении передать Белоруссии комплексы "Искандер-М"
Военная операция на Украине

Кадыров сообщил о выводе всех мирных жителей из подвалов "Азота" в Северодонецке

На встрече Путина с Лукашенко обсуждается поставка удобрений на мировой рынок

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об ударе по заводу в Константиновке в Донбассе

В Сочи предупредили о возможности смерчей над морем с выходом на сушу

В Сочи предупредили о возможности смерчей над морем с выходом на сушу

Рогозин усомнился в возможности запустить совместно с ESA аппарат ExoMars в 2024 году

Рогозин усомнился в возможности запустить совместно с ESA аппарат ExoMars в 2024 году

Двое уроженцев Чечни получили по 15 лет колонии за нападение на военнослужащих в 1999 году

Что случилось этой ночью: суббота, 25 июня

Что произошло за день: пятница, 24 июня

Коррекция демпфера по бензинам учтет дисконт к Brent, снизит расходы бюджета. Обобщение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });