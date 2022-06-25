Президент РФ предложил дооборудовать Су-25 для Белоруссии на российских заводах

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил дооборудовать в России находящиеся на вооружении белорусской армии самолеты Су-25.

"На вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать и соответствующим образом начать подготовку летного состава", - заявил Путин в ходе российско-белорусских переговоров на высшем уровне в субботу.

"Эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах в России. Мы договоримся, как это сделать", - подчеркнул он.

Лукашенко попросил Путина помочь в переоборудовании белорусских военных самолетов, чтобы те могли нести ядерные боезаряды. Он признал, что его "очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды".

"Нас это очень напрягает", - подчеркнул он.

Лукашенко заявил: "Я не говорю о том, что вы завтра перевезете туда ядерные боеприпасы, но шутить нам нельзя, мы помним 1941 год, когда нас убаюкивали, что все будет хорошо, все тихо, никто не нападет, а потом (мы - ИФ) оказались не готовы к этой ситуации".

"Я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия, чтобы защитить наше отечество от Бреста до Владивостока", - добавил он.