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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:10

Режим ЧС введен в центральном районе Крыма из-за ливней

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Власти Симферопольского района ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений, вызванных ливнями, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе районной администрации.

"На территории Симферопольского района введен режим ЧС. Количество подтопленных домовладений уточняется", - сказал собеседник агентства.

По данным местных властей, за сутки выпало 124 мм осадков, больше месячной нормы. В двух поселениях разрушены дамбы.

Как сообщалось, сильные ливни привели к подтоплениям в 13 населенных пунктах Крыма, в том числе в Симферополе. По последним данным МЧС, вода зашла на 52 придомовые территории и в 11 частных домов. Из-за дождей идет сброс воды из крупнейшего водохранилища в реку Салгир, вышедшую местами из берегов. В районе Алушты сошел сель на территорию санатория "Аю-Даг".

В Крыму действует штормовое предупреждение, прогнозируется подъем уровня воды в реках.

Крым Симферополь
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