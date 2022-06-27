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Песков на вопрос об иске Ахметова к РФ в ЕСПЧ отметил, что Россия вышла из Совета Европы

Песков на вопрос об иске Ахметова к РФ в ЕСПЧ отметил, что Россия вышла из Совета Европы
Дмитрий Песков
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с иском в ЕСПЧ против России украинского олигарха Рината Ахметова напомнил о решениях РФ, связанных с выходом из Совета Европы.

"В данном случае мы же вышли из соответствующих документов с ними, поэтому здесь ответ абсолютно очевиден", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал сообщения о том, что украинский олигарх, основатель группы компаний System Capital Management (SCM) и собственник "Азовстали" Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека о компенсации ущерба.

15 марта Россия объявила о выходе из Совета Европы. После этого Комитет министров СЕ принял резолюцию об исключении России из состава организации в соответствии со статьей 8 Устава (Грубое нарушение положений Устава), и, применив формально-принудительный механизм, прекратил членство России в организации в одностороннем порядке.

"Так, соответствующее сообщество стран не может требовать от России соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы", - заявил в связи с этим глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

11 июня президент РФ Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ. Согласно этим законам, постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

Дмитрий Песков РФ ЕСПЧ
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