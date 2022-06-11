Путин подписал законы о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ.

Согласно этим законам, постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

Один из одобренных документов предусматривает, что вплоть до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 15 марта 2022 года.

Выплаты будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

Также внесены изменения в отдельные положения процессуального законодательства РФ, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами, на основании постановлений ЕСПЧ. Как ранее пояснял соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "постановления ЕСПЧ не будут более основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами".

Второй закон исключает из Уголовно-процессуального кодекса РФ положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений, а также для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

При этом предполагается создание дополнительного компенсаторного механизма в рамках осуществления судами РФ производства по уголовным делам. Данный механизм, как отметил соавтор закона, состоит в расширении оснований для отмены вступивших в законную силу судебных решений и возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

15 марта Россия начала процесс выхода из Совета Европы. Комитет министров СЕ принял резолюцию об исключении России из состава организации в соответствии со статьей 8 Устава (Грубое нарушение положений Устава), и, применив формально-принудительный механизм, прекратил членство России в организации в одностороннем порядке.

"Так, соответствующее сообщество стран не может требовать от России соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы", - считает Крашенинников.