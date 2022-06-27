Замученные жарой петербуржцы повредили фонтан на Московской площади

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В минувшие выходные в Петербурге группа купающихся повредила фонтанный комплекс на Московыской площади, сообщила пресс-служба городского "Водоканала". В результате нарушилась работа регулируемой поворотной насадки.

Одного из подозреваемых нарушителей задержали полицейские, добавили в "Водоканале".

По информации компании, на выходных люди также купались в фонтанах в Парке 300-летия Петербурга и на Павловской улице в Колпине, в основном это были дети.

"Водоканал" призывает петербуржцев и гостей города все же не залезать в фонтаны из-за риска получить травмы или отравление. Внутри фонтанных чаш находятся электрические кабели, насадки, светильники, коллекторы распределения воды, которые могут стать причиной тяжелых травм и ушибов. Кроме того, вода в чашах по составу и требованиям относится к технической; в ней также могут размножаться болезнетворные микроорганизмы, поскольку ее пьют птицы и в нее попадает пыль.

В понедельник в Петербурге впервые с начала года воздух прогрелся до плюс 30 градусов, отметил главный синоптик города Александр Колесов. Жарко было и в выходные. К середине недели в регионе ожидается легкий спад жары и кратковременные дожди. К концу недели жара снова начнет усиливаться.