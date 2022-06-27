Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Мишустин разрешил менять водительские права беженцам с Украины без сдачи экзаменов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке обмена национальных водительских удостоверений на российские для граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Они смогут заменить водительские права на российские без сдачи экзаменов.

Упрощенный порядок затронет жителей ДНР, ЛНР, Украины и лиц без гражданства, въехавших в Россию после 21 февраля 2022 года и имеющих разрешение на временное проживание в Роччмм, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Также постановление распространяется на граждан России, получивших российские гражданство в упрощенном порядке и постоянно проживающих или проживавших на территориях ДНР и ЛНР и переехавших на постоянное проживание в Россию.

Постановление вступило в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 марта 2023 года.

Михаил Мишустин Правительство Украина Донбасс ДНР ЛНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думе исключили принятие закона о службе по контракту для выпускников школ

В Думе исключили принятие закона о службе по контракту для выпускников школ

Преемник McDonald's в России возобновит работу всей сети в сентябре

Россия высылает восемь греческих дипломатов

"Русснефть" не смогла провести годовое собрание акционеров

Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам

Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам

Путин принял приглашение на саммит G20

Путин принял приглашение на саммит G20

Минобрнауки осенью представит меры по реформированию высшего образования

В Ростовской области в 2023 году запустят завод по производству ноутбуков

В Ростовской области в 2023 году запустят завод по производству ноутбуков
Пандемия коронавируса

Сотрудники МВД в июле возобновят личный прием россиян

ФСБ задержала "финансиста" ИГ, спонсировавшего теракт в Стамбуле

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });