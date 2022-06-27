Мишустин разрешил менять водительские права беженцам с Украины без сдачи экзаменов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке обмена национальных водительских удостоверений на российские для граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Они смогут заменить водительские права на российские без сдачи экзаменов.

Упрощенный порядок затронет жителей ДНР, ЛНР, Украины и лиц без гражданства, въехавших в Россию после 21 февраля 2022 года и имеющих разрешение на временное проживание в Роччмм, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Также постановление распространяется на граждан России, получивших российские гражданство в упрощенном порядке и постоянно проживающих или проживавших на территориях ДНР и ЛНР и переехавших на постоянное проживание в Россию.

Постановление вступило в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 марта 2023 года.