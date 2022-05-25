Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Путин подписал указ об упрощенном гражданстве РФ для жителей двух областей Украины

Путин подписал указ об упрощенном гражданстве РФ для жителей двух областей Украины
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Запорожской и Херсонской областей Украины обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит дополнения в указ главы государства от апреля 2019 года, в котором в упрощенном порядке обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ разрешалось лицам, постоянно проживающим на территории Донецкой и Луганской народных республик.

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время отдельные районы Херсонской и Запорожской областей Украины находятся под контролем российских сил. В ответ российскую военную операцию многие страны ввели против России масштабные санкции и начали помогать Украине вооружениями.

Как сообщалось, 24 апреля прошлого года российский президент подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Владимир Путин Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ройзман оштрафован на 85 тыс. рублей по делу о неуважении к власти

Совет Федерации одобрил закон об отмене возрастного предела для контрактников

Путин подписал указ о назначении Куренкова главой МЧС РФ

Дума приняла закон об отмене возрастного предела для контрактников

Дума приняла закон об отмене возрастного предела для контрактников

Топ-менеджер "Россети Кубань" получил 8 лет по делу о многомиллионных взятках

VK запустил бета-версию своего магазина приложений для Android

Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС РФ

Военные сборы депутатов Госдумы отложены

Военные сборы депутатов Госдумы отложены

ЦБ РФ увидел "пространство для снижения ставки" из-за падения инфляционных ожиданий