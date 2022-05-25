Путин подписал указ об упрощенном гражданстве РФ для жителей двух областей Украины

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Запорожской и Херсонской областей Украины обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит дополнения в указ главы государства от апреля 2019 года, в котором в упрощенном порядке обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ разрешалось лицам, постоянно проживающим на территории Донецкой и Луганской народных республик.

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время отдельные районы Херсонской и Запорожской областей Украины находятся под контролем российских сил. В ответ российскую военную операцию многие страны ввели против России масштабные санкции и начали помогать Украине вооружениями.

Как сообщалось, 24 апреля прошлого года российский президент подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.