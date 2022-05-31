В РФ начали упрощенный прием в гражданство детей-сирот с Украины и Донбасса

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В МВД России начали в упрощенном порядке приём в российское гражданство детей-сирот и недееспособных лиц из ДНР, ЛНР и Украины, сообщает во вторник пресс-центр ведомства.

"Территориальные органы МВД России приступили к реализации указа президента РФ, который подписан 30 мая 2022 года и предусматривает упрощенный прием в российское гражданство в течение трех месяцев детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и недееспособных лиц из ДНР, ЛНР и Украины", - говорится в сообщении.

В МВД уточняют, что упрощенный порядок применяется независимо от места нахождения детей - на территории Российской Федерации или за ее пределами.

С заявлением о приеме в гражданство вправе обратиться опекун ребенка, его попечитель или опекун недееспособного лица, руководитель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, руководитель образовательной организации, медицинской организации или организации, оказывающей социальные услуги, руководитель органа опеки и попечительства, сообщают в министерстве.