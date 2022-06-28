Количество лесных пожаров в Якутии за сутки удвоилось

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Количество действующих лесных пожаров в Якутии возросло до 60 из-за грозовой активности, которая последние дни наблюдается в республике, сообщил на брифинге замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Андрей Коноплев.

"За сутки обнаружено 34 лесных пожара на общей площади 1,316 тыс. га. Основная масса пожаров обнаружена в Алданском, Мирнинском, Нерюнгринском районах. Всплеск возникновения лесных пожаров отмечается в районах с высокой грозовой активностью", - рассказал Коноплев.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет почти 81 тыс. га. В тушении пожаров принимают участие 772 человека, задействовано 35 единиц техники.

По словам Коноплева, ежегодно с конца июня в лесах возрастает класс пожарной опасности.

"Повышаются среднедневные температуры и возникает дефицит осадков. Пожароопасный сезон подходит к пику горимости", - добавил он.

По информации Минэкологии республики, в ближайшие дни в Якутию прибудут еще 160 парашютистов-десантников федеральной "Авиалесоохраны". Сейчас в республике работают 260 сотрудников с Бурятского, Читинского, Амурского, Якутского и Приволжского отделений ФБУ "Авиалесоохраны".

Как сообщалось, в середине мая на территории Якутии были зафиксированы первые в этом году природные пожары. В 2021 году в Якутии площадь всех зарегистрированных с начала сезона возгораний превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га. В этом году в регионе, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается жаркое лето.

На территории Якутии продолжает действовать особый противопожарный режим. Кроме того, с 23 июня решением КЧС республики введен режим повышенной готовности.