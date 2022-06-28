Режим ЧС объявлен в Якутии из-за лесных пожаров

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за ситуации с лесными пожарами, сообщил замминистра экологии Якутии Андрей Коноплев на брифинге оперштаба.

"На всей территории Якутии решением региональной комиссии по ЧС ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами", - заявил Коноплев.

Ранее уточнялось, что из-за грозовой активности в республике количество лесных пожаров за сутки возросло вдвое - до 60.

По данным оперштаба Якутии, высокий IV класс опасности в лесах установлен на территории Алданского, Амгинского, Верхневилюйского, Горного, Кобяйского, Намского, Нюрбинского, Усть-Алданского, Чурапчинского районов и городского округа "город Якутск".

На остальной территории республики пожарная опасность в лесах не превышает III класса.

В середине мая на территории Якутии были зафиксированы первые в этом году природные пожары. В 2021 году в республике площадь всех зарегистрированных с начала сезона возгораний превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га. В этом году в регионе, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается жаркое лето.