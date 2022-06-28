Путин подписал закон о передаче "Росатому" полномочий по организации судоходства на СМП

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о централизации в "Росатоме" полномочия по управлению судоходством в акватории Северного морского пути (СМП). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее полномочия по выдаче разрешений на проход по СМП находились в ведении Росморречфлота, который, в свою очередь, согласовывал их с "Росатомом".

"Вопросы по нормативному регулированию, вопросы международной деятельности, контроля и надзора остаются в ведении Минтранса и подведомственного ему агентства", - пояснял ранее, представляя документ в Госдуме, замглавы "Росатома" Сергей Новиков.

Принятый закон предусматривает организацию судоходства СМП на базе подведомственного "Росатому" ФГБУ. При этом меняется механизм выдачи разрешений на плавание по акватории.

"На сегодняшний день предусматривается только выдача разрешений на длительный период времени - фактически на год. В соответствии с документом, кроме выдачи этих разрешений на плавание по СМП, предлагается возможность их приостановления, возобновления, внесения изменения и отзыва. Эти правовые новации крайне важны в условиях существенного роста грузопотока по СМП и вопросов, связанных с обеспечением безопасности судоходства", - пояснял ранее Новиков.

По его словам, возможность отзыва и модификации разрешения на проход по СМП сделает его безопасным, и не будет возникать ситуаций, когда "Атомфлот" фактически осуществляет спасательные операции.

Закон был принят Госдумой 21 июня 2022 года, одобрен Советом Федерации 22 июня 2022 года.

"Росатом" в 2018 г. стал оператором по развитию инфраструктуры Северного морского пути, в том числе атомного ледокольного флота. В то же время в ходе обсуждения вопросов разделения полномочий по СМП у "Росатома" и Минтранса существовали разногласия относительно административных функций.