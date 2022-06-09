Экспорт по Севморпути за пять лет могут довести до 50 млн т нефти и 50 млн т СПГ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россия через пять лет будет вывозить на экспорт по Северному морскому пути (СМП) 100 млн тонн нефти и сжиженного природного газа (СПГ), для этого нужно строить необходимую инфраструктуру, сообщил на Дальневосточном медиасаммите министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Инвестиционные проекты, которые уже сегодня проинвестированы и готовятся выпустить дорогой экспортный товар, в первую очередь, это сжиженный природный газ с проектов "НОВАТЭКа" и нефть с проекта "Восток Ойл". Вот они уже через 5 лет будут давать 100 млн тонн грузов в год: примерно 50 млн тонн СПГ, это $50 млрд в год, и 50 млн тонн нефти, это еще $50 млрд", - сказал министр.

По его словам, сейчас главная задача для правительства - "обеспечить такую инфраструктуру СМП, чтобы все эти грузы были вывезены". Для этого есть перечень поручений президента, в том числе для Минвостокразвития, госкорпорации "Росатом" как единого координатора навигации по СМП. Они должны подписать соглашения с компаниями, которые реализуют нефтегазовые проекты. Эти соглашения "зафиксируют объемы грузов, которые будут вывезены по СМП". "А правительство РФ со своей стороны обеспечит финансирование создания инфраструктуры (на СМП - ИФ)", - добавил Чекунков.

В числе необходимого он назвал "достаточные ледокольные мощности", портовую, аварийно-спасательную инфраструктуру и инфраструктуру связи.

"Таким образом, мы получаем настоящий новый большой экспортный коридор, который будет генерировать огромные экспортные потоки для России на десятилетия вперед. В этом значение СМП", - подчеркнул министр.

Он добавил, что рост грузопотока по СМП ежегодно растет, и если шесть лет назад за год по Севморпути провозили 6 млн тонн грузов, то в 2021 году - 35 млн тонн.