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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Источник сообщил об отъезде в Казахстан одного из руководителей уральского "Мемориала"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правозащитник Анатолий Свечников покинул Россию через границу с Казахстаном, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, Свечников, один из руководителей свердловского отделения организации "Мемориал" (признан Минюстом НКО-иноагентом и ликвидирован по решению суда), 28 июня пересек границу с сыном в пункте пропуска Бугристое.

У "Интерфакса" пока нет подтверждения этой информации из официальных источников.

23 июня правозащитники сообщили об обысках в екатеринбургском "Мемориале" и о задержании главы отделения Алексея Мосина. Основанием для обыска была названа информация о том, что в помещении "Мемориала" есть "экстремистская литература".

24 июня источник "Интерфакса" сообщил, что с проверкой по тому же поводу сотрудники центра "Э" пришли в "Ельцин Центр". В этот день там на конференции о сталинизме должен был выступать Свечников. Мосин должен был выступить в "Ельцин Центре" 23 июня, но был задержан.

Мемориал Свердловская область Екатеринбург Анатолий Свечников Алексей Мосин Казахстан Центр Э
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