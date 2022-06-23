Правозащитники сообщили о задержании в Екатеринбурге главы отделения "Мемориала"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Обыск проходит в екатеринбургской общественной организации "Мемориал" (внесён Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован), глава отделения задержан, сообщил "Интерфаксу" председатель совета правозащитного центра Олег Орлов.

"В Екатеринбурге задержан глава организации "Мемориал" Алексей Мосин. (...) Его задержали, доставили в помещение "Мемориала" и там проводят обыск", - сказал Орлов.

По его словам, Мосин сегодня должен был выступать с докладом в "Ельцин-центре".

Основанием для обыска, по словам Орлова, стал сигнал о том, что "якобы в помещении находится экстремистская литература".

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.