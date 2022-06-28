В "Ельцин Центре" подтвердили, что недавняя проверка не была связана с работой организации

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Проверка, которую сотрудники управления "Э" МВД (по борьбе с экстремизмом) проводили 24 июня в "Ельцин Центре" не касалась деятельности этой организации, а была связана с информацией о распространении экстремистской литературы. Об этом RTVI сообщил исполнительный директор центра Александр Дроздов.

Он уточнил, что сотрудники управления "Э" приходили к участвовавшему в одном из мероприятий центра руководителю екатеринбургской общественной организации "Мемориал" (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован). Дроздов подчеркнул, что запрещенную литературу искали "не в президентском центре и не в конференции".

"У нас ежегодные отчеты, которые выходят в виде сборников научных работ, они все были промаркированы", - пояснил Дроздов.

Он также заявил, что для признания "Ельцин Центра" иностранным агентом нет оснований, у организации нет иностранного финансирования.

"Нам много раз предлагали довольно весомые суммы, еще, кстати говоря, еще в те времена совершенно "вегетарианские", ну как-то господь миловал, нам хватало средств, - заявил Дроздов. - При входе в музей Ельцина у нас есть (...) стена жертвователей, на которой все поименованы. (...) Ну вот мы сдаем отчет, естественно, в котором все это (жертвователи) отражено. Наша субсидия тоже не секрет, она составляет всего (...) всего 372 миллиона рублей".

Проверка в Ельцин Центре

На прошлой неделе информированный источник сообщил "Интерфаксу", что сотрудники Центра по противодействию экстремизму пришли с проверкой информации о распространении экстремистской литературы в "Ельцин Центр" в Екатеринбурге. В том числе, по его словам, в президентском центре могла распространяться экстремистская литература, изъятая накануне в "Мемориале". В момент проверки в "Ельцин Центре" на конференции находился один из руководителей регионального отделения "Мемориала", правозащитник Анатолий Свечников, добавил собеседник агентства.

В пресс-службе "Ельцин Центра" тогда заявляли, что не знают ни о каких проверках и что в здании на тот момент проходила XIV Международная научная конференция "История сталинизма", на которой никаких экстремистских материалов не распространяли.

Обыск в екатеринбургском "Мемориале" прошел 23 июня, тогда же был задержан глава отделения Алексей Мосин.

Требование признать "Ельцин Центр" иноагентом

Признать "Ельцин Центр" иноагентом не раз требовал режиссер Никита Михалков, который давно критикует организацию и недавно заявил, что "деятельность центра наносит не меньший вред, чем "Эхо Москвы" (которое иноагентом не было признано).

В Кремле в ответ на эти призывы отвечали, что вопросы о признании организаций иноагентами должны решаться строго по закону и что критиковать "Ельцин Центр" можно за конкретные действия.