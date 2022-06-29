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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Верховный суд РФ перенес рассмотрение вопроса о запрете полка "Азов" на 2 августа

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд России 2 августа вернется к слушаниям по иску Генеральной прокуратуры РФ о признании украинского воинского подразделения "Азов" террористической организацией и запрете ее деятельности в РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Рассмотрение дела перенесено на 2 августа в 10:00", - сообщили в суде в среду. Причины переноса слушаний в пресс-службе не уточнили.

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Первое заседание по иску состоялось 26 мая и было отложено по ходатайству Генпрокуратуры. Второе заседание должно было состояться 29 июня.

Генпрокуратура просит Верховный суд признать "Азов", известный также как батальон "Азов" и полк "Азов", террористической организацией и запретить его деятельности на территории Российской Федерации.

В настоящее время Следственный комитет России расследует ряд уголовных дел в отношении участников "Азова" об их причастности к убийству мирных граждан Донбасса.

ВС РФ Украина батальон Азов
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